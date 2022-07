Rusija blokirala novo spletno stran Nove Gazete

Moskva, 24. julija - V Rusiji je od danes blokiran dostop do spletne strani novega projekta sodelavcev časnika Nova Gazeta, ki je bil znan po svojih do Kremlja kritičnih stališčih. Sodelavci tega časnika so sredi julija zagnali nov projekt, potem ko so kmalu po začetku vojne v Ukrajini prenehali z izdajanjem tiskanega časopisa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.