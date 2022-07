Pristojni glede obvladovanja požara na goriškem Krasu optimistični

Kostanjevica na Krasu, 24. julija - Na goriškem Krasu, kjer so požar spravili pod nadzor, vlada optimizem. Po besedah vodje intervencije Simona Vendramina bodo morali požarišče nekaj dni skrbno nadzorovati. Ob izražanju hvaležnosti vsem, ki so priskočili na pomoč, gasilci opozarjajo ljudi, naj ne hodijo opazovat pogorišča, saj je to zelo nevarno, s tem pa tudi ovirajo delo gasilcev.