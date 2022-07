Golob napovedal ukrepe za preprečevanje požarov

Kostanjevica na Krasu, 24. julija - Območje obsežnega požara na goriškem Krasu, ki so ga danes uspeli spraviti pod nadzor, sta danes med drugim obiskala premier Robert Golob in predsednik republike Borut Pahor. Golob je napovedal ukrepe za sanacijo tega požara in za preprečevanje ponovnih izbruhov požarov.