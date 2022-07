Ognjeni zublji še naprej divjajo v Grčiji in Španiji

Atene/Las Palmas, 24. julija - Obsežen gozdni požar v narodnem parku Dadia na severovzhodu Grčije tudi danes še ni pod nadzorom. Ponoči so evakuirali vas Dadia in davi napotili vojake in gozdarje v borove gozdove na sečnjo, da bi preprečili nadaljnje širjenje ognjenih zubljev. Še naprej gori tudi v Španiji. Tam skrbi povzroča predvsem požar na otoku Tenerife.