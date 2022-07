Razstava Plečnikova Ljubljana gostovala na Portugalskem

Porto, 24. julija - Porto je za Lizbono drugo portugalsko mesto, ki je gostilo potujočo razstavo Plečnikova Ljubljana. Razstavo, ki je v Portu gostovala od 7. do 15. julija, so sklenili z enodnevno konferenco, na kateri je predavala in na okrogli mizi sodelovala vršilka dolžnosti generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel.