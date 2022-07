V Italiji preklicana evakuacija vasi v bližini slovenske meje

Gorica, 24. julija - Prebivalci italijanskih vasi Gabrje in Vrh v občini Sovodnje ob Soči, ki leži neposredno ob italijansko-slovenski meji, so se danes zjutraj lahko vrnili na svoje domove. V soboto zvečer je bilo zaradi napovedane burje in nevarnosti širitve ognja z goriškega Krasa iz teh dveh vasi preventivno evakuiranih več kot 300 ljudi.