Gorica, 24. julija - Zaradi požara na goriškem Krasu so v soboto zvečer več kot 300 ljudi preventivno evakuirali iz Gabrij in Vrha v sovodenjski občini. V Italiji so namreč zaradi napovedane burje v strahu pred širitvijo ognja prek meje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.