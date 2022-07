Olimpijski prvak Warner odstopil s poškodbo

Eugene, 24. julija - Olimpijski prvak v deseteroboju in prvi favorit za svetovni naslov Damian Warner je bil po prvih štirih disciplinah na dobri poti do zmage tudi na svetovnem prvenstvu v Eugenu. Nato pa je imel Kanadčan na stadionu Hayward Field obilo smole, saj se je sredi teka na 400 metrov poškodoval in odstopil s tekmovanja.