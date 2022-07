Do naslovov dvojici Maja Marolt/Živa Javornik ter Nejc Zemljak/Klemen Šen

Kranj, 24. julija - Sinoči se je v Kranju končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki, ki je potekalo po novem sistemu dvojnega izločanja. Za naslov državnih prvakinj in prvakov se je v glavnem delu potegovalo po 12 ženskih in moških ekip, zmagali pa sta dvojici Maja Marolt in Živa Javornik ter Nejc Zemljak in Klemen Šen.