V finalu lige narodov Američani in Francozi

Bologna, 23. julija - Američani in Francozi so finalisti letošnje odbojkarske lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Bologni so Američani 3:0 (22, 23, 13) premagali svetovne prvake, Poljake, olimpijski prvaki, Francozi, pa so bili prav tako s 3:0 (22, 20, 15) boljši od evropskih prvakov, Italijanov.