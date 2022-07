Musetti in Alcaraz za zmago v Hamburgu

Hamburg, 23. julija - Italijan Lorenzo Musetti in Španec Carlos Alcaraz sta se prek današnjih polfinalnih dvobojev prebila v nedeljski finale teniškega turnirja ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1,9 milijona dolarjev. Italijan je v polfinalu premagal Argentinca Francisca Cerundola s 6:3 in 7:6 (3), Španec pa Slovaka Alexa Molčana s 7:6 (2) in 6:1.