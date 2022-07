Preklicana evakuacija Mohorinov, požar gasi tudi 13 zrakoplovov iz Slovenije in tujine

Ljubljana, 23. julija - Pristojni so preklicali tudi evakuacijo prebivalcev vasi Mohorini, ki se lahko sedaj varno vrnejo v svoje domove, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite. Na terenu je trenutno 1061 gasilcev, ki jim obsežen požar na goriškem Krasu iz zraka pomaga gasiti 13 zračnih plovil iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije.