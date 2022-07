Zavod za gozdove poziva usposobljene in opremljene delavce k pomoči na Krasu

Kostanjevica na Krasu, 23. julija - Ob požaru na goriškem Krasu poteka obsežna prostovoljska akcija čiščenja in širjenja protipožarnih prometnic ter sečnje gozdov okoli vasi, v kateri sodeluje okoli 300 prostovoljcev. Vse usposobljene in primerno opremljene delavce k delu znova vabijo v nedeljo, ko bo zbor 7. uri pri osnovni šoli v Komnu, so sporočili iz zavoda za gozdove.