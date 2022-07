Tudi Hrvati z Američanom na EP

Zagreb, 23. julija - Hrvaška košarkarska zveza se je dolgo časa otepala misli, da bi njeno reprezentanco okrepil naturalizirani košarkar. Potem ko so odslovili predsednika strokovnega sveta Dina Rađo, ki je bil največji nasprotnik tega, pa so spremenili mnenje in pričakujejo, da se jim bo na pripravah na evropsko prvenstvo pridružil Američan.