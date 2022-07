Italijansko-norveški finale v Gstaadu

Gstaad, 23. julija - Italijan Matteo Berrettini in Norvežan Casper Ruud sta finalista teniškega turnirja ATP v švicarskem Gastaadu. Drugopostavljeni Berrettini je v današnjem prvem polfinalnem obračunu premagal Avstrijca Dominica Thiema s 6:1 in 6:4, medtem ko je bil prvopostavljeni Ruud v drugem boljši od Španca Alberta Ramos-Vinolasa s 6:2 in 6:0.