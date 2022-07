Ljubljana, 23. julija - Predstavniki Zavoda za gozdove in Slovenskih državnih gozdov bodo danes ob 13.15 v Kostanjevici na Krasu v intervencijskem štabu pri cerkvi dali izjavo za medije glede izvajanja protipožarnih presekov in čiščenja okolice vasi in zaselkov, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite severne Primorske. (STA)