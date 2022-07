Preklicana evakuacija za prebivalce šestih krajev na goriškem Krasu

Ljubljana, 23. julija - Prebivalci šestih vasi in zaselkov v občini Miren Kostanjevica se lahko vrnejo domov. Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite, je namreč preklicana evakuacija naselij Opatje selo, Nova vas, Hudi Log, Lokvica, Segeti in Vrtoče. Na terenu je danes več kot 1000 gasilcev in več kot 260 gozdnih delavcev.