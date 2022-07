HRW opozarja, da ruska vojska v Ukrajini muči vojne ujetnike in civiliste

Kijev, 23. julija - Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) je v petek rusko vojsko obtožila, da na območjih pod njenim nadzorom v Ukrajini muči vojne ujetnike in civiliste. "Ruske sile so okupirana območja na jugu Ukrajine spremenile v brezno strahu in divjega brezpravja," je opozorila predstavnica te organizacije Julija Gorbunova.