Za gasilci na Krasu izjemno težka noč, ogenj na Trstelju

Kostanjevica na Krasu, 23. julija - Za vse, ki se spopadajo s požarom na goriškem delu Krasa, je nova zelo težka noč. Kot je zjutraj za STA povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je gorelo na več lokacijah na liniji Kostanjevica na Krasu, Lokvica, Opatje selo in Nova vas. Čeprav so si z vsemi močmi več dni prizadevali to preprečiti, je ogenj zajel tudi Trstelj.