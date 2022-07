Generalna skupščina ZN pripravlja resolucijo o socialnem in solidarnem gospodarstvu

New York, 23. julija - Generalna skupščina ZN bo predvidoma kmalu glasovala o resoluciji v podporo socialnemu in solidarnemu gospodarstvu pri doseganju globalne razvojne agende do leta 2030, je za STA povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki se je v New Yorku udeležil političnega foruma na to temo.