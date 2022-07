Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 23. julija - Newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden sklenili z rastjo na krilih dobrih poslovnih poročil podjetij v drugem četrtletju, čeprav so v petek malce nazadovali zaradi skrbi o položaju svetovnega gospodarstva. Prihodnji teden bo na Wall Streetu bolj razgibano, saj bo centralna banka Federal reserve odločala o obrestnih merah.