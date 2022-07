ZDA Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč

Washington, 23. julija - ZDA so v petek Ukrajini odobrile dodatnih 175 milijonov dolarjev za pomoč v orožju in opremi v boju proti ruski agresiji, je sporočil državni sekretar Antony Blinken. Pri tem je dodal, da Ukrajinci navdihujejo svet z obrambo svoje države in svobode pred neizzvanim ruskim napadom.