Požar na Krasu se vse bolj širi

Kostanjevica na Krasu, 22. julija - Gasilci se na Krasu s požarom borijo že osmo noč zapored. Petek je bil zares stresen, tudi z evakuacijami, ki ostajajo v veljavi tudi preko noči. Ogenj se je namreč močno razširil, najbolj aktiven pa je na Trstelju in Cerju. V Žigonih so ognjeni zublji zajeli leseni del ene hiše, so sporočili pristojni.