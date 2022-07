Newyorške borze končale v rdečem

New York, 22. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Tečaji so se znižali, ker je družba Snap sporočila, da se ji je četrtletna izguba skoraj potrojila na 422 milijonov dolarjev, kar je sprožilo zaskrbljenost glede drugih tehnoloških podjetij, ki temeljijo na digitalnem oglaševanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.