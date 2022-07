Oblak dima je iz goriškega Krasa prišel nad osrednjo Slovenijo

Ljubljana, 22. julija - Oblak dima se je iz goriškega Krasa, kjer se gasilci že šesti dan zapored borijo z ognjenimi zublji, danes popoldne in zvečer razširil proti severovzhodu. Prebivalci so dim opazili na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).