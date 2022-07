Kakovost vin na ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona vsako leto boljša

Gornja Radgona, 22. julija - Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so opravili še tri mednarodna ocenjevanja v sklopu 60. mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra. Strokovne komisije so ocenjevale vino in bio vino ter medene pijače. Predsednik ocenjevanja vin Boštjan Zidar je bil nad kakovostjo vin navdušen.