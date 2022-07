Razmere na goriškem Krasu se ne umirjajo, gasilci so vidno utrujeni

Kostanjevica na Krasu, 22. julija - Razmere na goriškem Krasu se ne umirjajo. Okrog Kostanjevice na Krasu je vse več dima, predvsem na severu. Pri gasilcih je videti vse več znakov utrujenosti. Najhuje je na gričevju nad spodnjo Vipavsko dolino, v okolici Trstelja. Na drugi strani so Renče z zaselki, iz katerih so morali ljudje oditi ali pa so v pripravljenosti na evakuacijo.