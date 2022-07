V občini Renče Vogrsko popolna evakuacija velja le za sedem zaselkov

Kostanjevica na Krasu, 22. julija - Na Krasu zaradi požara, ki se približuje Renčam in bližnjim krajem, poteka evakuacija prebivalcev iz sedmih krajev in zaselkov v zaledju Renč Vrtoče, Merljaki, Martinuči, Žigoni, Vinišče, Mohorini in Oševljek. Po navedbah regijskega štaba civilne zaščite za prebivalce Renč in ostalih bližnjih krajev in zaselkov velja stanje pripravljenosti.