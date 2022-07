Tudi SKB bo z avgustom odpravila ležarine

Ljubljana, 22. julija - SKB banka bo 1. avgusta odpravila zaračunavanje nadomestil za vodenje sredstev na računih fizičnih in pravnih osebe ter samostojnih podjetnikov, t. i. ležarin, so danes sporočili iz banke. Ukinitev ležarin so potem, ko je ECB zvišala glavne obrestne mere v območju z evrom, napovedali tudi v nekaterih drugih bankah.