Ob dnevu zasebnih detektivov izpostavili pestrost in raznolikost poklica

Ljubljana, 24. julija - Delo detektiva je bilo vedno pestro in raznoliko, danes pa presega vse okvirje, ki so že skoraj stereotipno zaznamovali poklic. Detektiv za uspešno delo združuje različna področja, povezuje pa jih z neskončno potrpljenja in razumevanja, so ob današnjem dnevu zasebnih detektivov gleda poklicu izpostavili na Detektivski varnostni agenciji.