Stanje na požariščih na italijanski strani znova nekoliko slabše

Trst, 22. julija - Gasilci se v Italiji na več območjih v bližini meje s Slovenijo še vedno borijo z ognjem. Gori v Reziji ter na območju občin Sovodnje in Praprotno, veter je nekoliko razpihal tudi tleča požarišča na italijanskem Krasu v bližini vasi Jamlje in Sabliči. Požari so v četrtek na italijanski strani meje terjali tudi prvo smrtno žrtev.