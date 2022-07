Tradicionalni Kranfest prinaša vrsto dogodkov

Kranj, 29. julija - Julij se v Kranju že vrsto let končuje s festivalom Kranfest, ki je namenjen ljudem vseh generacij in vseh glasbenih okusov. Festival bo na različnih lokacijah v starem mestnem jedru danes in v soboto ponudil vrsto kulturnih in zabavnih dogodkov, kulinaričnih doživetij in aktivnosti za otroke. Na voljo bo tudi tržnica domače in umetnostne obrti.