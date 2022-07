American Express povečal četrtletne prihodke

New York, 22. julija - Ameriški izdajatelj kreditnih kartic American Express je zaradi večje porabe potrošnikov in višjih cen v drugem četrtletju letos v primerjavi z enaki obdobjem lani povečal prihodke za 13,4 odstotka na 13,4 milijarde dolarjev. Dobiček je bil nižji kot v lanskem obdobju, so se pa delnice podražile, saj je družba zvišala pričakovanja za celotno leto.