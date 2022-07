Inšpektorat za delo poziva k zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu

Ljubljana, 22. julija - Inšpektorat za delo ob zaključku 14-dnevne usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih delodajalce poziva k doslednemu spoštovanje predpisov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. V tem času je inšpektorat ugotovil 373 kršitev ter izdal 195 ukrepov.