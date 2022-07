Kmetijsko ministrstvo priskočilo na pomoč pri reševanju živali na območju požara

Kostanjevica na Krasu, 22. julija - Na pomoč prizadetim na Krasu je priskočilo tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo usposobljenih ljudi in institucij. Pomagajo pri reševanju kmetij in živali - med drugim so pripravili hlev za sprejem 100 živali - ter pri omejevanju širjenja požara in pri gozdnih živalih, ki bežijo pred ognjem.