Vrednost ozona ponekod presegla opozorilno vrednost

Koper/Ajdovščina, 22. julija - Vrednost ozona je na merilnih mestih Koper in Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višina 950 metrov danes presegla opozorilno vrednost. V Kopru je bila prvič danes presežena ob 12. uri, na Otlici v Trnovskem gozdu pa so preseganje opozorilne vrednosti zabeležili ob 16. uri, so sporočili z Agencije RS za okolje.