Bobnarjeva z župani obmejnih občin o odstranjevanju ograje na meji in zagotavljanju varnosti

Ljubljana, 22. julija - Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je sestala z župani občin na meji s Hrvaško. Razpravljali so o odstranjevanju ograje na meji in zagotavljanju varnosti lokalnega prebivalstva. Bobnarjeva je ob tem poudarila pomen sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in zagotovila, da bo policija po odstranitvi ograje zagotavljala najvišjo stopnjo varnosti.