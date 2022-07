Zaradi širjenja požara evakuacija Opatjega Sela, Nove vasi in Hudega Loga

Kostanjevica na Krasu, 22. julija - Zaradi širjenja požara na Krasu so pristojni popoldne odredili evakuacijo prebivalcev iz Opatjega Sela, Nove vasi in Hudega Loga. Zbirna točka za vse je Športni center Šempeter. Evakuacija velja tudi za novinarske ekipe na terenu. Kot so ob tem opozorili v regijskem štabu civilne zaščite, so razmere izjemo zahtevne.