Italijanska astronavtka in ruski kozmonavt opravila sedemuren sprehod v vesolju

Moskva/Houston/Tokio/München, 22. julija - Italijanska astronavtka Samantha Cristoforetti in ruski kozmonavt Oleg Artemjev sta v četrtek uspešno opravila sprehod po vesolju, ki je trajal sedem ur in pet minut, in se nato varno vrnila na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), poroča nemška tiskovna agencija dpa.