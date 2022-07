Nekdanja irska vojakinja obsojena na 15 mesecev zapora zaradi pripadnosti IS

Dublin, 22. julija - Irsko posebno kazensko sodišče je danes na 15 mesecev zapora obsodilo nekdanjo vojakinjo Liso Smith, ki je bila spoznana za krivo pripadnosti skupini Islamska država (IS) med letoma 2015 in 2019. Preden se je 40-letna Smithova spreobrnila v islam, je bila deset let pripadnica irskih oboroženih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.