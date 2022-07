Brez Knjižnic na plaži zaradi požarov na goriškem Krasu

Koper, 22. julija - Na Obali zaradi požarov na goriškem Krasu do preklica ne bo več Knjižnic na plaži. Zaradi požarov na Krasu je širše območje ob požarišču zajel zelo neprijeten dim, ki draži dihala, povečano onesnaženost zraka pa zaznavajo tudi na širših območjih Kopra, Nove Gorice in Postojne, so danes sporočili iz koprske Osrednja knjižnica Srečka Vilharja.