Sindikat Mladi plus Wolt in Glovo pozval k dialogu in spoštovanju zakonov

Ljubljana, 22. julija - Sindikat Mladi plus ob poslabšanju delovnih razmer dostavljalcev hrane pri platformnih podjetjih ministrstvo za delo poziva k takojšni pripravi zakonodaje, ki bo tem delavcem zagotovila osnovne delavske in socialne pravice, podjetji Wolt in Glovo pa k dialogu in spoštovanju zakonov. Kurirji delajo v neznosnih razmerah, je dejala Tea Jarc.