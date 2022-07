Bodoči bruci lahko na portalu eVŠ preverijo rezultate izbirnega postopka

Ljubljana, 22. julija - Zaključil se je izbirni postopek prvega prijavnega roka na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/23. Bodoči bruci lahko rezultate postopka preverijo preko portala eVŠ. Vpis sprejetih kandidatov bo na visokošolskih zavodih potekal od 25. julija do najkasneje 17. avgusta, so sporočili z ministrstva.