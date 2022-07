Pogrešana francoska mladoletnika nepoškodovana in zdrava našli v Avstriji

Mojstrana, 22. julija - Policijska uprava Kranj je s strani avstrijskih varnostnih organov prejela obvestilo, da so pogrešana francoska mladoletnika, ki so ju od četrtka popoldan iskali na širšem območju Karavank, našli v Avstriji. Sta nepoškodovana in zdrava, so sporočili s kranjske policijske uprave.