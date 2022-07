Ministrstvo v Bruselj poslalo operativni program za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

Ljubljana, 22. julija - Sektor za ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v četrtek Evropski komisiji uradno poslal program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Sloveniji za obdobje 2021-2027. Za njegovo izvajanje je, kot so danes sporočili z ministrstva, namenjenih slabih 24 milijonov evrov evropskih sredstev.