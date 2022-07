Vaterpolisti začeli s pripravami na evropsko prvenstvo

Kranj, 22. julija - V ponedeljek zvečer so vaterpolisti v Kranju začeli drugi del priprav na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od 27. avgusta do 10. septembra v Splitu. Žal reprezentanca ni v polni zasedbi, nekateri so se pripravam pridružili kasneje, ostali so sodelovanje v njej odpovedali, poroča Zveza vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS).