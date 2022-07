Ljubljana, 22. julija - Sprejem svetovnega prvaka v atletiki Kristjana Čeha bo danes, predvidoma med 19. in 20. uro, za Gasilskim domom Podvinci na Podvinci 13a na Ptuju (IN NE ob 17. uri, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili iz Mestne občine Ptuj.