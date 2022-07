V Mirni Peči slovesnost ob 90. obletnici rojstva harmonikarja Lojzeta Slaka

Mirna Peč, 22. julija - Na ploščadi pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči bodo drevi ob 19. uri začeli slovesnost ob 90. obletnici rojstva harmonikarja in tako rekoč ljudskega godca Lojzeta Slaka. Med drugim bodo izvedli več njegovih skoraj ponarodelih sklad in se z raznimi anekdotami spomnili znanega pokojnega rojaka, so sporočili iz muzeja.