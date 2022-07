Na požarnem območju popoldne spet maestral, padavin pred torkom ni pričakovati

Ljubljana, 22. julija - Vremenska napoved in napoved gibanja vetra na območju požara na Krasu za zdaj ostajata podobni, kot so meteorologi predvidevali že v četrtek, saj kaže na to, da bo veter ostal v okvirjih zadnjih dveh dni. Predvsem popoldne bo maestral nekoliko močnejši, s sunki 30 do 40 kilometrov na uro, je za STA povedal dežurni meteorolog Blaž Šter.