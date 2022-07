Podnebne spremembe naj bi Nemčijo od leta 2018 stale 80 milijard evrov

Berlin, 23. julija - Vremenske ujme, ki so jih povzročile podnebne spremembe in so v zadnjih letih vse pogostejše, so Nemčijo od leta 2018 naprej stale vsaj 80 milijard evrov, kaže raziskava, ki sta jo opravili gospodarsko in okoljsko ministrstvo. Ministrstvi sta preučevali posledice suš, poplav in ekstremne vročine v Nemčiji med letoma 2000 in 2021.